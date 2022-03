Prefeito David Almeida é diagnosticado com tipo mais comum de câncer de pele

O prefeito foi submetido a um procedimento dermatológico na região do nariz, mas passa bem

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, foi diagnosticado com carcinoma basocelular, tipo mais comum de câncer de pele, que em 75% dos casos, tem alcance de cura definitiva. Por conta disso, foi submetido, neste domingo (13), a um procedimento dermatológico na região do nariz.

Conforme a assessoria do prefeito, o procedimento foi bem-sucedido e realizado pelo dermatologista doutor Carlos Chirano, em Manaus. Na ocasião, foram retiradas todas as células basocelulares da área afetada.

David Almeida passa bem e ficará despachando em home office por sete dias, conforme orientação médica.

Em suas redes sociais, o prefeito agradeceu as orações e confirmou que está bem e logo voltará a trabalhar nas ruas de Manaus. “Agradeço desde já a torcida e as orações que tenho recebido pela minha recuperação”, disse.

