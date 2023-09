INDT impulsiona a conectividade na Amazônia com rede 5G privativa

Manaus (AM) – Reforçando o pioneirismo e o investimento robusto em pesquisa, desenvolvimento e inovação na região da Amazônia, desde a sua fundação em 2001, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) já opera, desde dezembro de 2022, a sua rede 5G privativa, a primeira deste modelo na região Norte.

Localizada em Manaus, a infraestrutura, já em funcionamento pleno, não depende de nenhuma operadora, garantindo um salto na velocidade e estabilidade na conexão de internet nas dependências do Instituto, permitindo avanços, por exemplo, na condução de testes e operacionalização dos maquinários de alta tecnologia presentes nos laboratórios do INDT.

Pioneirismo

A rede 5G privativa em operação no INDT é a primeira disponível entre os centros de pesquisa e instituições privadas instaladas nas regiões Norte e Nordeste. Além do INDT, outras nove empresas – a maioria, prestadoras de serviços móveis – dispõem deste modelo de rede 5G, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Conforme o gerente técnico do INDT, Sérgio Abreu, a rede 5G privativa é instalada no ambiente da empresa e independente do suporte de uma operadora de serviços para funcionamento.

Segundo o especialista, com a implementação do 5G privativo foi possível desenvolver projetos que necessitam de controle em tempo real crítico com comunicação sem fio que demandam altas taxas de transmissão de dados, como ocorre no uso de robôs móveis autônomos e máquinas industriais que processam grande quantidade de imagens em linhas de produção, além de otimizar recursos e tempo nos processos de adequação a novos produtos nos diversos segmentos de mercado.

“O 5G permite ter controle com altíssima taxa de dados e confiabilidade, além de permitir um maior número de dispositivos conectados por antena, mantendo estes atributos, se compararmos ao 4G e ao wi-fi convencional”, pontua.

Além das soluções para aplicações internas na sua sede e nos laboratórios, o INDT disponibiliza suporte integral em desenvolvimento com 5G, desde a consultoria/treinamento, mapeamento das soluções e casos de uso mais interessantes para cada empresa, elaboração e desenvolvimento dos projetos/soluções, planejamento e instalação das redes 5G privativas em parques fabris de clientes e empresas locais.

“Realizamos visitas e conhecemos as dores das empresas em relação à conectividade e traçamos um pré-projeto de planejamento de rede para atender a cenários específicos. Após isso, acompanhamos todo o processo, desde a seleção dos casos de uso com planejamento da rede 5G até o processo de implantação final”, explica.

*Com informações da assessoria

