Centro de Eficiência Energética de Manaus  supera meta de visitações no primeiro semestre

Manaus (AM) – O Centro de Eficiência Energética de Manaus (CEEA) superou a meta de mil visitantes no primeiro semestre e já é uma referência em conscientização sobre energia limpa. Inaugurado em dezembro do ano passado, o espaço completa seis meses de exposição e mais de mil pessoas já passaram pelo local.

“Temos nos tornado uma referência para escolas, instituições e empresas que querem abordar e aprender sobre a importância de gerar energia com menos recursos naturais ou obter o mesmo serviço com menos energia”, comenta Igor Furniel, CEO da NTICS Projetos, responsável pelas instalações.

O Centro de Eficiência Energética foi montado na cidade de Manaus, num espaço permanente de 48 m², dentro da Fundação Rede Amazônica, parceira do projeto, e tem o patrocínio da Whirlpool Corporation, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil.

“A Whirlpool tem um forte legado com a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança) há mais de 60 anos. Como exemplo, no pilar ambiental, está o uso de 100% energia limpa em nossas Unidades, o que reforça a importância da eficiência energética nas nossas operações. Além disso, somos patrocinadores de diversos projetos que incentivam a educação, cultura, esportes e artes em nossas comunidades. Temos um imenso orgulho em apoiar um projeto como esse, na conscientização em prol do planeta e das futuras gerações”, afirma Eduardo Vasconcelos, diretor de Relações Institucionais, Antitruste e Comércio na Whirlpool América Latina.

A estrutura do CEEA conta com quatro áreas e sete painéis que, por meio de atividades interativas, maquetes, jogos e exposições de artistas, vão abordar as diversas relações dos seres humanos com a energia, sempre de modo lúdico, com informações diretas e relevantes.

Centro de Eficiência Energética foi montado na cidade de Manaus Foto: Divulgação

Todo o trabalho foi pautado em 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, sendo: ODS 7, que trata da Energia Acessível e Limpa, ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima, ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis e ODS 4 – Educação de Qualidade.

A expectativa é que, até o final de 2024, cerca de 2 mil alunos conheçam o espaço. As visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (11) 95835 – 2514 ou pelo e-mail [email protected].

O Centro de Eficiência Energética está localizado na Av. André Araújo, 1555, Fundação Rede Amazônica.

Saiba mais em: www.ntics.com.br/ceea

Desenvolvimento sustentável

Em 2022, a NTICS Projetos celebra 20 anos promovendo o desenvolvimento sustentável através de projetos e soluções inovadoras. Desde sua fundação, a empresa já desenvolveu mais de mil projetos, impactando diretamente cerca de 10 milhões de pessoas.

A atuação da NTICS Projetos no Brasil tem como prioridade 4 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parceiras e Meios de Implantação).

Baseada em São Paulo (BRA), Flórida (EUA) e Deutschland (GER), há três anos, a NTICS Projetos aprofundam os projetos nos temas relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e desde 2018 direcionam esforços quanto ao alinhamento dos projetos para os ODS propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil e Estados Unidos.

A ambição para os ODS da empresa é a de levar projetos inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de crianças e adolescentes (10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025.

Como parte das comemorações de 20 anos, a NTICS Projetos patrocinou o projeto Impacta ODS, que prevê a distribuição dos Almanaques dos ODS da Turma da Mônica.

Whirlpool Corporation

A Whirlpool Corporation tem o compromisso de ser globalmente a melhor empresa de eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, melhorando continuamente a vida em casa.

Em um mundo cada vez mais digital, a Companhia inova constantemente com o propósito de atender às necessidades dos consumidores, por meio de suas marcas icônicas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit, Yummly e InSinkErator.

Em 2022, a Empresa reportou aproximadamente US $20 bilhões em vendas anuais, 61.000 funcionários e 56 centros de pesquisa de tecnologia e fabricação. Informações adicionais sobre a empresa podem ser encontradas em whirlpoolcorp.com.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Usina de energia solar em Manaus ganha prêmio nacional de sustentabilidade

Às escuras: sem alternativa ao Linhão de Tucuruí Amazonas Energia prejudica clientes

Maior complexo de energia solar do Brasil é inaugurado