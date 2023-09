Governo participa do lançamento da Política Nacional de Cultura Exportadora em Brasília

Brasília (DF) – Representando o governador do Amazonas, Wilson Lima, o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Serafim Corrêa, participou, hoje (4) do lançamento da Política Nacional de Cultura Exportadora (PNCE), que tem como objetivo facilitar a inserção das empresas no mercado internacional, com destaque para os pequenos negócios. O evento ocorreu no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), dirigido pelo ministro Geraldo Alckmin, em Brasília.

O secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, explicou que esta política vai beneficiar o Amazonas em muitas questões, com o intuito de impulsionar o comércio exterior e alavancar a participação das empresas neste mercado.

“Hoje nós temos gargalos de logística e eles só serão superados se o Amazonas estiver integrado à cultura exportadora, porque com isso você traz o apoio do governo federal para superar problemas, como, por exemplo, o alfandegamento do Porto de Tabatinga e a melhoria das condições da BR-174, que nos permite chegar à Venezuela e Guiana, que são corredores naturais de exportação”, destacou Corrêa.

Segundo Alckmin, há um grande esforço para reduzir a burocracia e facilitar também o comércio intrarregional, que é o alvo de grande parte das empresas exportadoras.

“O mundo é globalizado, mas no comércio ele é intrarregional. No Canadá, nos Estados Unidos e no México, 50% do comércio é entre eles. Na União Europeia, 60% do comércio é entre eles só, 27 países. Na América Latina, esse percentual é de 26%. Nós temos que reconquistar os vizinhos da América Latina. E é para onde a gente vende produtos de valor agregado: carro, caminhão, eletrodoméstico. Então, faremos um esforço aqui na nossa região, no sentido de conseguir fazer um comércio ainda mais forte”, declarou o ministro.

Serafim explicou que a Sedecti fará reuniões com as empresas interessadas e em seguida será feita a integração entre MDIC e as empresas que queiram exportar, inclusive aquelas que já exportam, visando aumentar a exportação do Amazonas.

“A partir desta reunião nós vamos ter um pacto entre os estados e o governo federal. Depois caberá a nós fazermos a integração das empresas com a MDIC, para poderem usufruir das vantagens de serem exportadoras”, explicou.

A Política Nacional

Instituída pelo Decreto nº 11.593, de julho de 2023, a Política Nacional de Cultura Exportadora busca aprimorar as políticas públicas relacionadas ao comércio exterior, fortalecendo programas, projetos e ações inclusivas que facilitem a inserção das empresas no mercado internacional. A política também proporcionará maior coordenação entre órgãos envolvidos na promoção do comércio exterior e apoiará o ingresso e a permanência de empresas no mercado externo.

*Com informações da assessoria

