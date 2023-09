Wilson Lima homologa resultado final do concurso do Detran Amazonas

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, homologou o resultado final do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), nesta segunda-feira (04). O resultado homologado é para os cargos de agente de trânsito, examinador de trânsito (categorias AB, AD e AE) perito de acidente de trânsito e vistoriador de veículos.

Para esses cargos, os candidatos passaram por curso de formação, conforme prevê o Edital nº 001/2022- Detran-AM. “Acabo de homologar o resultado do concurso do Detran-AM, para os cargos de agente de trânsito, examinador, perito de acidente e vistoriador de veículos. Superada mais essa etapa, seguiremos trabalhando para convocar os aprovados no certame assim que possível”, disse o governador.

De acordo com a Comissão do Concurso Público do Detran Amazonas, dos 180 candidatos aprovados, são 74 agentes de trânsito por ampla concorrência e 15 PCD; 10 examinador de veículos para categoria AB por ampla concorrência e 1 PCD, 37 para categoria AD por ampla concorrência e 4 PCD, 18 para categoria AE por ampla concorrência; 5 para perito de acidente de trânsito por ampla concorrência e 1 PCD; 13 para vistoriador de veículos por ampla concorrência e 2 PCD.

A homologação é o ato administrativo por meio do qual a autoridade competente confirma a legalidade e validade do concurso público. Com a homologação, o concurso é oficialmente aceito e os candidatos aprovados podem ser convocados para nomeação, dentro do prazo de validade do certame, conforme as necessidades da administração pública e de acordo com o número de vagas disponíveis.

O curso de formação foi iniciado no dia 13 de março deste ano, durante uma Aula Inaugural realizada no Centro Universitário do Norte (Uninorte).

*Com informações da assessoria

