Kayky Brito: Bruno de Luca afirma que soube do acidente no dia seguinte

O ator e apresentador Bruno de Luca prestou depoimento nesta quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, sobre o atropelamento de Kayky Brito que aconteceu no último sábado (2). Bruno afirmou à polícia que viu o acidente, mas que só soube que o amigo era a vítima no dia seguinte, quando já estava em São Paulo, para acompanhar o festival The Town.

Em entrevista ao G1 após deixar a delegacia o apresentador afirma que não se lembra como foi embora do quiosque onde estava com o amigo. De Luca disse que os dois escolheram um bar “de forma aleatória” e estavam no carro dele. E que resolveram deixar o veículo estacionado e iriam retornar de uber para casa, já que pretendiam beber. O ator nega que dois tenham usado drogas. Bruno falou que os dois chegaram a se despedir e ele virou as costas. O ator explicou também que não sabe o que Kayky foi fazer em direção ao seu carro.

Vídeo do acidente onde mostra Bruno de Luca

Vídeo de segurança que pegou o atropelamento do Kayky Brito. Bruno de Luca estava no Quiosque esperando ele

Aparentemente o Kayky foi muito desatento tentando atravessar rápido. pic.twitter.com/JCMUkuXDNE — Rafael Rocha (@RR_VASCO) September 4, 2023

Relembre o caso

O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2) na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo as primeiras informações, ele estava atravessando a rua no momento do acidente.

O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul. Kayky passou por duas cirurgias no Hospital Copa D’Or na Zona Sul do Rio, em boletim médico atualizado nesta quarta-feira (6) os médicos afirmam: “ O paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado e em ventilação mecânica. Submetido a novos exames de tomografia, com sinais de melhora evolutiva”, informou o hospital.

Bruno de Luca falando com a imprensa na saída da delegacia

#Urgente!!!



Bruno de Luca fala com a imprensa sobre a sua reação ao ver o atropelamento do amigo e ator Kayky Brito.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/L6T8Zg3Fap — Fofocalizando (@pfofocalizando) September 6, 2023

*Com informações do g1

Leia mais

Kayky Brito é atropelado no Rio e estado de saúde é grave

Órgãos de personal trainer atropelado são doados em Manaus

Blogueira causa acidente e mata personal trainer em Manaus; veja vídeo