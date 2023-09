Órgãos de personal trainer atropelado são doados em Manaus 

Somente os rins e córneas do personal trainer foram doados devido ao impacto do acidente afirma família

Manaus (AM) – Foram doados os órgãos do personal trainer Talis Roque da Silva, de 31 anos, morto em acidente na quinta-feira (31) na Rua Pará, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças.

O carro que bateu na motocicleta do personal era dirigido pela blogueira Rosa Tavares, de 25 anos, que tentou fazer uma conversão para entrar em outra rua no momento que a motocicleta do personal passava na faixa ao lado e causou o acidente fatal.

O cunhado de Talis, Pedro Vasconcelos disse que os familiares seguiram o pedido do personal de ser doador de órgãos. “Foi um pedido dele. Ele sempre deixou isso bem claro para esposa durante os cinco anos que viveram juntos. Mesmo nesse momento de tanta dores, o Talis ainda conseguiu dar amor, salvando outras vidas”, disse.

Foram doados rins e córneas do personal trainer. “A violência do impactado após a colisão impossibilitou que fossem aproveitados outros órgãos”, disse.

Um boletim de ocorrência no 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP) foi registrado. A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) vai investigar o caso. “Eu não estou com capacidade nenhuma para nada neste momento”, escreveu. “O que ocorreu hoje foi uma grande fatalidade. Só Deus e meus familiares sabem como está meu coração”, postou a blogueira.

