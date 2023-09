Kayky Brito é atropelado no Rio e estado de saúde é grave

Rio de Janeiro (RJ) – O ator Kayky Brito foi atropelado na madrugada deste sábado (2/9) na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo as primeiras informações, ele estava atravessando a rua no momento do acidente.

O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul.

De acordo com a G1, a Secretaria Municipal de Saúde teria informado que o estado dele é considerado grave. A rádio BandNews FM comunicou que um funcionário da unidade de saúde contou que Kayky Brito passou por exames e fraturou o braço.

Ainda não se sabe se o condutor do veículo que atropelou o ator prestou socorro ou não. No entanto, segundo o G1, Kayky apresentou problemas na respiração ao ser levado pelos Bombeiros.

Kayky tem 34 anos e fez grandes papéis em novelas da TV. Um dos destaques foi na novela Chocolate com Pimenta, exibida em 2003, quando ele interpretou a personagem Bernadete. O artista também é irmão da, também atriz, Sthefany Brito.

*Com informações do Metrópoles

