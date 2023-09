Cursos de confeitaria oferecidos para empreendedores de Manaus com foco no Dia das Crianças

O objetivo do projeto é capacitar pequenos empresários do segmento de alimentação, estimulando o empreendedorismo

Manaus (AM) – O projeto “Confeitaria em Casa”, do Grupo Queiroz, está oferecendo cursos já com foco no Dia das Crianças (12 de outubro). O objetivo do projeto é capacitar pequenos empresários do segmento de alimentação, estimulando o empreendedorismo.

No mês de setembro, ainda têm pela frente três cursos que estão sendo oferecidos. No dia 14, a culinarista Lia Celestino ministra o curso “Doces finos para festas infantis”. A atividade ocorre às 13h, no Centro de Treinamento da Queiroz, localizado na unidade da avenida Constantino Nery. A taxa é R$10 e as inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/sHddU7Aj5YsvKFDp6.

No dia 19, às 14h30, tem o curso “Sobremesas para o Dia das Crianças”, também no Centro de Treinamento da Constantino Nery. A taxa é R$10. Os interessados podem se inscrever no link https://forms.gle/sHddU7Aj5YsvKFDp6.

Encerrando a programação do mês, a Queiroz promove uma atividade especial para as crianças. Trata-se de uma oficina no dia 21 de setembro, às 14h, com Lia Celestino. A proposta é que os pequenos confeiteiros coloquem a mão na massa e aprendam a produzir cupcake e mini pizza. A oficina também será R$ 10. Os interessados se inscrevem pelo link https://forms.gle/mTA3JcZCdP1LPDUS6.

Sobre o Grupo Queiroz

Fundado pelos irmãos Otoniel e Samuel Queiroz, em 1993, em Manaus, o grupo é referência em embalagens, uma das principais empresas do segmento no país. É também umas das principais da região Norte em materiais para food service e papelaria.

No Amazonas, a Queiroz conta com 15 lojas estrategicamente localizadas em todas as zonas de Manaus, além de um centro de distribuição que funciona 24h, facilitando a logística e o abastecimento das unidades e das entregas para os clientes do interior. Desde 2021, a Queiroz está presente também em Roraima, com duas lojas em Boa Vista.

A Queiroz atua, ainda, em diferentes plataformas digitais, como o site www.lojasqueiroz.com.br e televendas, facilitando e agregando comodidade ao dia a dia do consumidor.

*Com informações da assessoria

