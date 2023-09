Sicredi abre vagas de emprego com oportunidades para o Amazonas

O Sicredi superou a marca de 40 mil pessoas colaboradoras no 1.º semestre de 2023 em todo o Brasil. A estimativa é contratar mais pessoas para atender a expansão pelo País, chegando a um crescimento de 13% no seu quadro em 2023. Atualmente, a instituição financeira cooperativa conta com cerca de mil vagas abertas em todos os estados, e as oportunidades podem ser consultadas em www.sicredi.com.br/site/carreiras, página onde os interessados também podem saber mais sobre a instituição e seus benefícios.

As vagas são para as mais de 100 cooperativas e cinco centrais distribuídas pelo Brasil e para o Centro Administrativo Sicredi, localizado em Porto Alegre (RS). Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas e Amapá são 62 oportunidades agora. Dessas, duas são para aprendiz (em Cuiabá/MT), 9 para banco de talentos (PA, MT e AC), 45 para cargos efetivos nos seis estados e 4 vagas para estágio (MT e PA).

Distribuídas em 31 municípios desses estados, as oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, como Desenvolvimento de Negócios, Atendimento, Administrativo, Crédito, além de estágio e jovens aprendizes. O prazo final para inscrição nos processos seletivos vai de 11 de setembro a 31 de dezembro, a depender do cargo e da cooperativa anunciante.

“Movidos pela cooperação, temos como objetivo promover o desenvolvimento dos colaboradores por um ambiente acolhedor e humano. Com uma estratégia focada nas pessoas, desenvolvemos ações e soluções pensando em uma transformação e evolução constante”, define Francisco Lucena, gerente de Gestão de Pessoas da Central Sicredi Centro Norte.

Em 2023, pelo 3.º ano consecutivo, o Sicredi foi certificado pela GPTW (Great Place to Work) como um excelente lugar para trabalhar. A certificação acontece quando se atinge a nota mínima de 70 pontos percentuais no Índice de Confiança, resultado geral da pesquisa de clima. No Sicredi, a pontuação no nível geral de confiança foi de 89%. Outro ponto analisado é o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mede o quanto os colaboradores indicariam a instituição para os amigos trabalharem. Neste quesito, a instituição atingiu o marco percentual de 84%.

“Acreditamos que no cooperativismo, modelo de negócio do Sicredi, as pessoas têm a oportunidade de deixar um legado. Por isso, buscamos talentos conectados com nossa essência, que se sintam parte do projeto de crescimento do Sicredi e queiram se desenvolver junto conosco. Pessoas preocupadas com as questões sociais e ambientais e que buscam trabalhar com excelência, entregando o melhor aos nossos mais de 7 milhões de associados em todo o Brasil”, afirma Daniele Garcia Schmidt, superintendente executiva de Gestão de Pessoas e Cultura.

Ainda de acordo com Daniele, o Sicredi busca construir uma cultura de trabalho humanizada e inclusiva, com oportunidades de desenvolvimento para todos.

“As pessoas estão no centro do nosso negócio. Tanto nas cooperativas, centrais e no Centro Administrativo Sicredi existem diferentes atrativos e excelentes benefícios para os colaboradores e seus familiares”, comenta.

Talentos que crescem

A pesquisa da GPTW realizada com o púbico interno também apontou os motivos pelos quais as pessoas colaboradoras querem continuar trabalhando no Sicredi, sendo os principais: oportunidade de crescimento e desenvolvimento, o alinhamento dos valores pessoais com os valores da empresa e o fato de proporcionar equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Exemplo de evolução é o do Jean Crispin, 27 anos, atual gerente da agência em Acrelândia/AC. Ele ingressou na cooperativa Sicredi Biomas MT/AC/AM como estagiário, com 16 anos e desde então vem se desenvolvendo profissionalmente.

“Estava trabalhando como garçom quando um colaborador do Sicredi comentou comigo sobre o processo seletivo. Respondi que não tinha graduação, mas ele me incentivou a realizar a inscrição mesmo assim. Passei no processo como estagiário. Depois, aos 18 anos, fui contratado. Estudei, me dediquei, passei por diversos cargos até chegar a gerente de agência, função que ocupo há quatro anos. Trabalhando no Sicredi, efetuei minha graduação, pós-graduações, inúmeros treinamentos, cursos. De fato, transformou minha vida e a da minha família”, conta ele.

Aos 66 anos, Adalberto Neves de Oliveira começou a trabalhar na cooperativa Sicredi Sudoeste MT/PA. “Estou me sentindo útil novamente, após 13 anos de aposentadoria. Acredito que tenho contribuído muito para o crescimento das pessoas e da cooperativa e tenho buscado mais qualificação, e acho que posso contribuir muito mais”, enfatiza.

Mais informações sobre as oportunidades do Sicredi em: https://www.sicredi.com.br/site/carreiras/.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio.

Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

*Com informações da assessoria

