Homem é morto a tiros dentro de carro e mulher baleada após ataque criminoso em Manaus

Roberlando da Silva Brito foi atingido com 13 tiros e sua esposa com quatro

Manaus (AM) – Roberlando da Silva Brito de 34 anos, morreu na noite de sexta-feira (8), executado a tiros dentro de seu carro, na rua Itamaraju, no conjunto Francisca Mendes 2, bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus. No crime, a mulher da vítima foi baleada, mas foi socorrida com vida.

Segundo informações de policiais militares, o casal estava entrando na garagem de sua residência, quando foram surpreendidos por suspeitos que estavam em uma motocicleta. Roberlando foi atingido com 13 tiros e morreu na hora.

A mulher da vítima foi baleada com quatro tiros de arma de fogo. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Platão Araújo. Não há informações do atual estado de saúde dela.

A equipe do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e a remoção do corpo. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

