Homem é procurado após roubar R$ 6 mil e matar caseiro no AM

Manacapuru (AM) – Aroldo dos Santos Brito, de 45 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil, por envolvimento no latrocínio de Doilso Soares da Silva, que tinha 30 anos. O crime ocorreu no dia 17 de janeiro deste ano, no ramal da Palestina, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Rafael Allemand, na ocasião do fato criminoso, Aroldo juntamente com um comparsa, que já está preso, invadiu uma residência em que Doilso trabalhava como caseiro. Do local, eles levaram R$ 6 mil em espécie e um aparelho celular, e ainda esfaquearam o caseiro, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Aroldo, deve entrar em contato pelo número (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, assegurou o delegado.

*Com informações da assessoria

