Polícia divulga imagens de dupla envolvida em latrocínio de sargento em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de Matheus de Souza Sá, conhecido como “Macaquinho”; e Salomão Pinheiro da Silva, o “Feijão”, procurados por envolvimento no latrocínio do sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Manoel Altemar Pinho Godinho, que tinha 43 anos.

O crime ocorreu na noite de sexta-feira (11), em um mercadinho no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Matheus foi responsável por pilotar a motocicleta, e Salomão por efetuar os disparos na vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Outros dois envolvidos identificados como Alderlan Patrício da Silva, 29, e Hudson Moraes de Souza, 29, já foram presos no sábado (12).

“As pessoas que tiverem conhecimento sobre o paradeiro desses indivíduos devem acionar as equipes policiais, para que eles sejam localizados e presos”, afirmou.

Denúncias

As denúncias podem ser feitas pelo número (92) 99427-5821, disque-denúncia da DERFD, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou a autoridade policial.

Leia Mais:

Suspeitos de matar sargento da PM são presos no Amazonas

Familiares e amigos prestam homenagens a sargento morto em assalto em Manaus

Sargento da PM morre após ser baleado durante assalto no bairro São José