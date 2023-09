Advogada é comparada à cadela durante sessão no TJAM

O promotor de Justiça, Walber Luís do Nascimento, comparou a advogada criminalista, Catarina Estrella, a uma cadela durante uma sessão no plenário do Tribunal do Júri, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quarta-feira (13).

O momento foi gravado pela própria advogada e na ocasião, o promotor diz: “compará-la, Vossa Excelência, a uma cadela, de fato é muito ofensivo, mas não a Vossa Excelência, à cadela”. Catarina pediu pela ordem durante a sessão de julgamento.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) não se pronunciou. O presidente da Associação Amazonense do Ministério Público (AAMP), Alessandro Gouveia, apresentou total e irrestrito apoio ao promotor Walber do Nascimento. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM), Jean Cleuter, postou um breve vídeo nas redes sociais demonstrando apoio à advogada.

