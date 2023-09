Botafogo perde e Palmeiras diminui vantagem para líder

Mais alguns tropeços do Alvinegro Carioca podem custar a liderança da competição nacional

O Botafogo perdeu novamente no Brasileirão 2023. Desta vez, para o Atlético (MG), em Minas Gerais. O gol que determinou a derrota do líder do campeonato foi de Paulinho, aos 36 minutos do segundo tempo.

O atacante invadiu a área e bateu na saída do goleiro Gatito Fernández. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

Com a vitória, o Atlético (MG) chegou a 34 pontos e assumiu a nona colocação no Brasileirão. O Botafogo viu cair a diferença para o Palmeiras, que tem 44 pontos. O Fogão segue com 51.

Na próxima rodada, o Botafogo pega o Corinthians, em São Paulo. O Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

*Com informações do Metrópoles

