Segue o líder! Diego Costa faz dois, e Botafogo vence o Bahia

Rio de Janeiro (RJ) – O Botafogo segue a passos largos do título brasileiro e, fazendo valer o mando de campo, venceu o Bahia por 3 a 0, hoje (27), no Nilton Santos, pela 21ª rodada.

O atacante Diego Costa, que ainda não havia marcado, anotou dois gols. Luis Henrique fechou o placar. Do outro lado, a equipe baiana teve chances, mas faltou capricho para balançar a rede.

Com o resultado, o Botafogo segue embalado, chega a 51 pontos na liderança, enquanto o Bahia fica na 16ª colocação, com apenas 21 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro.

Igualou 2013

Assim como 10 anos atrás, o Botafogo está invencível por 19 confrontos consecutivos. Naquela época, o clube era comandado por Oswaldo de Oliveira, em partidas do Campeonato Carioca, em que foi campeão, Copa do Brasil e Brasileirão.

Va virar rotina?

Responsável por substituir o artilheiro do time, Diego Costa não fez feio neste domingo. O atacante, recém-contratado, marcou logo dois gols com a camisa alvinegra. Ele ainda não havia marcado. O centroavante anotou os tentos logo no início dos tempos.

Pressionou

Nos minutos finais, o Alvinegro recuou e viu a equipe tricolor assumir as iniciativas ofensivas. Mingotti teve boas chances na área, mas pecou nas finalizações. Ademir perdeu uma chance frente a frente com Perri. Faltou pouco para a equipe de Renato Paiva sair com empate ainda no primeiro tempo.

O ímpeto da segunda etapa foi o mesmo. A equipe trocou passes e pressionou o time da casa, porém o capricho na finalização fez a diferença no resultado final.

Contra-ataque fatal

Em um dos erros do ataque do Bahia, o Botafogo puxou um contra-ataque muito rápido com Hugo, que deu ótimo passe para Luis Henrique entrar livre na área da equipe tricolor. O atacante driblou o goleiro Marcos Felipe e completa para fazer um golaço.

