Dono de pousada, médico e executivos estão entre os mortos em acidente aéreo no AM

O acidente aéreo que matou 14 pessoas no município de Barcelos, no interior do Amazonas, durante a tarde de sábado (16), teve como vítimas, pessoas importantes e de referência no campo da pesca esportiva.

Uma das vítimas é Gilcresio Salvador Medeiros, de 74 anos, proprietário de uma pousada de Niquelândia, no interior de Goiás.

Gilcresio era dono da Pousada Serra da Mesa, mas entre os moradores da cidade, o local era mais conhecido como Pousada do Gil. Ele era muito respeitado no meio dos pescadores da região.

Dezenas de amigos e familiares de Gilcresio se manifestaram nas redes sociais diante da tragédia.

“Gil fez parte da minha vida e experiência de pesca no Lago Serra da Mesa. Muito Triste”, escreveu o pescador Altamar Meneses Vaz Filho.

No Instagram, Gil foi destacado como uma pessoa que abriu as portas para novos grupos femininos de pescaria. A ex-esposa de Gil gravou um vídeo emocionado confirmando a morte do dono da pousada. “Eu acabei de saber. É triste, é aquela coisa, nós nunca estamos preparados para a morte”.

Médico aposentado

O médico Roland Montenegro Costa, de 70 anos, também morreu no acidente aéreo, em Barcelos, no Amazonas.

Roland é aposentado do Hospital de Base do Distrito Federal e referência em cirurgia do aparelho digestivo, considerado pioneiro dos transplantes na capital federal. Além disso, exerceu a função de professor de ensino em cirurgia geral na unidade de saúde. Ele ainda atendia em consultório particular e operava em alguns hospitais de Brasília.

O médico nasceu em Viana (MA) e formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão, em 1978. Ele fez residência médica em cirurgia geral no Hospital de Base do Distrito Federal, de 1979 a 1981.

Pelas mídias sociais, amigos e parentes lamentaram a partida do profissional. “Fez todo o bem aqui. Está bem. Em outra dimensão”, escreveu uma seguidora no Instagram do médico.

“Cumpriu sua missão. Deus lhe reservou um lugar especial. Descanse em paz”, lamentou outra pessoa. O deputado distrital Jorge Viana (PSD) publicou uma nota de pesar pelo falecimento do médico. “Deixo minhas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas de trabalho neste momento difícil. Que sua memória e legado continuem a inspirar todos aqueles que seguem na jornada da medicina.”

Entre 1991 a 1993, Rolland morou e trabalhou nos Estados Unidos, em Pittsburgh, estado da Pensilvânia, no maior centro de transplante multiorgânico da América do Norte, concluindo ali o treinamento em transplante hepático.

Entre 2000 e 2011, assumiu a chefia da Unidade de Cirurgia do Hospital de Base do Distrito Federal, oportunidade em que criou e liderou uma equipe multidisciplinar de transplantes, que lhe permitiu realizar, com êxito, o primeiro transplante de fígado em Brasília.

Pai de quatro filhos, Roland coleciona em seu currículo homenagens diversas, como o “Diploma de Mérito Policial Civil Presidente Juscelino Kubitschek”, recebido em 2003; o título de “Cidadão Honorário de Brasília”, em 2006; e de “Melhores da Medicina do Brasil”, em 2007.

Executivos de Uberlândia

Quatro empresários de Uberlândia, em Minas Gerais, estavam entre os passageiros do avião que caiu em Barcelos (AM), no sábado (16).

São eles:

Euri Paulo dos Santos – Moderna Empreendimentos e Serviços Ltda.

– Moderna Empreendimentos e Serviços Ltda. Guilherme Boaventura Rabelo – Diretor da GJB Engenharia e Empreendimentos Ltda.

– Diretor da GJB Engenharia e Empreendimentos Ltda. Heudes Freitas – Diretor da Terra Engenharia Fundações e Sondagens.

– Diretor da Terra Engenharia Fundações e Sondagens. Luiz Carlos Cavalcante Garcia – Membro do Conselho Deliberativo do Cajubá Country Clube.

A Algar lamentou o acidente ocorrido e confirmou que entre os ocupantes da aeronave estavam ex-colaboradores da empresa. O grupo se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas.

*Com informações do Metrópoles

