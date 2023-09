Queda de avião mata turistas americanos em Barcelos

Um avião modelo Bandeirantes, da Manaus Aerotáxi, caiu próximo ao aeroporto de Barcelos, durante a tarde deste sábado (16). Informações preliminares apontam que tinham 14 pessoas a bordo, sendo 12 turistas e 2 tripulantes. Não há confirmação de sobreviventes.

A aeronave saiu de Manaus com destino a Barcelos levando um grupo de turistas americanos e brasileiros. O objetivo do grupo era praticar pesca esportiva no município.

Devido às péssimas condições climáticas, duas aeronaves que também tinham o mesmo destino retornaram para Manaus e o piloto do avião decidiu tentar o pouso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

*Matéria em atualização

