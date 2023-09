Confirmada morte de 14 pessoas em queda de avião em Barcelos

Em coletiva de imprensa realizada na noite deste sábado (16), no Centro de Comando e Controle (CICC), em Manaus, o Governo do Amazonas confirmou a morte de 14 pessoas no acidente aéreo ocorrido no início da tarde de hoje (16), em Barcelos, no interior do Amazonas.

Segundo o Secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Coronel Marcus Vinícius, os corpos das vítimas foram removidos para uma escola municipal de Barcelos.

“Nós já começamos os trabalhos hoje. Amanhã um avião sairá de Manaus com profissionais para fazer um inquérito e apurar as circunstâncias do acidente. A Polícia Civil já está no município e amanhã os corpos já começarão a serem trazidos para Manaus”.

De acordo com o secretário, ainda não há confirmação sobre o que ocasionou o acidente, apenas informações preliminares.

“As informações são que o avião pousou, não teve pista o suficiente para pousar de maneira segura, isso são relatos que chegaram até nós. As vítimas eram turistas brasileiros que foram até Barcelos para praticar pesca esportiva. Duas outras aeronaves abortaram pouso antes do acidente”.

As vítimas

Ainda nesta tarde, uma lista com o nome das vítimas foi divulgada nas redes sociais, mas o secretário da SSP-AM apontou que a confirmação oficial só poderá ser feita amanhã após o trabalho da polícia científica. Confira:

Euri Paulo dos Santos

Fabio Campos Assis

Fabio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza de Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira de Faria

