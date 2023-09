Judoca Mayra Aguiar conquista oitavo ouro pan-americano na volta aos tatames

Mayra Aguiar conquistou o título na categoria até 78kg do Campeonato Pan-Americano e da Oceania. A conquista ocorreu no final da tarde deste sábado (16), em Calgary, Canadá. O torneio foi a estreia na temporada de 2023 da judoca dona de três medalhas olímpicas e de três títulos mundiais. Esse foi o oitavo título continentais da gaúcha.

Além da conquista da Mayra, a campanha brasileira teve outros dois ouros, três pratas e um bronze. As medalhas douradas vieram com Beatriz Souza (+78kg) e Rafael Macedo (90kg). Guilherme Schimidt (81kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva (+100kg) ficaram com a prata nas respectivas categorias. Para fechar, Luana Carvalho (70kg) conquistou a medalha de bronze.

No final das provas individuais, o Brasil finalizou sua campanha com seis ouros, quatro pratas e cinco bronzes, ficando em primeiro lugar no quadro geral de medalhas. O Canadá ficou em segundo lugar, com quatro ouros, duas pratas e dois bronzes. Cuba ficou em terceiro, com um ouro, duas pratas e três bronzes. O torneio é uma das etapas classificatórias para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, distribuindo até 700 pontos no ranking mundial.

Neste domingo (17), acontece a disputa da prova por equipes mistas. Brasil, Cuba e Canadá disputam o torneio, lutando todos contra todos. Os dois melhores se confrontam na final para definir o campeão e o medalhista de prata.

*Com informações da Agência Brasil

