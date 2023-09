Trio é preso com arma de fogo nas Zonas Sul e Leste

Manaus – Em ações distintas, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Força Tática (FT), apreendeu, neste domingo (24), três armas de fogo e deteve três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, de idades entre 24 e 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo, nos bairros Educandos e Distrito Industrial II, nas zonas sul e leste, respectivamente.

Por volta das 3h da madrugada, a equipe realizou uma incursão no beco da Bomba, Educandos. No local, os policiais localizaram uma pistola modelo Bersa calibre 9 milímetros, um carregador e quatro munições do mesmo calibre. O caso foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

E às 11h, outra guarnição da FT, com o apoio do sistema de monitoramento Paredão, que opera com 500 câmeras espalhadas por toda a cidade, conseguiu localizar o carro Gol, cor vermelha, placa QZK 0H28, na avenida dos Oitis, no Distrito Industrial II, na zona leste.

O motorista de aplicativo havia sido sequestrado por três pessoas após uma falsa corrida. Após buscas, os policiais abordaram o carro e, na revista, encontraram dois revólveres calibre 38, oito munições intactas e três celulares. A ocorrência foi finalizada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

