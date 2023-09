Raça, empolgação e disputas acirradas marcaram a “6ª Etapa do Campeonato Amazonense de Kart F4 2023”

As próximas etapas do campeonato estão previstas para acontecer nas datas de 14 de outubro e 18 de novembro deste ano

Temperatura marcando acima dos 40° graus, público cativo presente e o ronco dos motores as alturas descrevem como foi a emocionante disputa pela “6ª Etapa do Campeonato Amazonense de Kart F4 2023”, realizada na tarde sábado dia (23), no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, localizado na Avenida do Samba S/N.

Sobe a batuta do diretor de provas, o também piloto Cícero Barbosa, as 15hs, foi iniciado o “briefing”, que é aquela reunião com todos os pilotos para alinhar, assuntos de regras e condutas na prova. As 15:20, os karts saíram para o “warm up”, que é o reconhecimento da pista e teste de motores e sensores dos karts.

“Existem todos os protocolos pré corrida, que primeiramente é o briefing. Primeiro contato com os pilotos que serve para informar as regras estabelecidas para a corrida e um bate papo com todos. Na sequência tem o warm up, aonde o piloto vai para a pista em busca de testar o equipamento, juntamente com os sensores da cronometragem. A direção de prova e uma atividade que requer muita atenção e tomar as decisões certas para que ocorra o bom andamento da prova. Claro que muitas das vezes as decisões não agradem os pilotos, mas nossa intenção é sempre ter uma competição justa a todos os envolvidos”, explicou o diretor de provas Cicero Barbosa, enfatizando que o kartismo amazonense vem numa crescente muito boa, e que eles estão la para dar a continuidade ao trabalho.

A Competição

Após 6 etapas Dylan Holanda continua na liderança na categoria Novatos, porém Cacá de Carli tirou uma boa diferença de pontos. Ja na Categoria Graduados, surgiu um novo líder, Márcio Pavanely que ultrapassou Luiz Santana nos pontos.

Troféus aos pilotos

Todos os pilotos que subiram ao pódio na 6ª Etapa do Campeonato Amazonense de Kart F4 2023 receberam o troféu das mãos do presidente da Associação Amazonense de Kart (AAKA), Fabiano Magalhães. Ao todo já foram realizadas 6 etapas do Estadual de Kart. As próximas etapas estão previstas para acontecer nas datas de 14 de outubro e 18 de novembro deste ano.

Confira o resultado final da 6° Etapa

Categoria Novatos

1° Cacá de Carli

2° Matheus Ribeiro

3° Enzo Magalhaes

4° João Eduardo

5° Dylan Holanda

Categoria Graduados

1° Márcio Pavanely

2° Luiz Santana Jr

3° Paulo de Carli

4° Emerson Paxá

5° Neto Simonetti

