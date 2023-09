Rafael Brandão atenderá fãs do fisiculturismo durante “Monster Day”, em Manaus

Manaus (AM) – Rafael Brandão, um dos maiores nomes da história do fisiculturismo brasileiro, é presença confirmada no “Monster Day”, que ocorrerá, nesta sexta-feira (29), às 18h, na Maromba Suplementos, situada na Avenida Maceió, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento da linha de suplementos esportivos da Probiótica, a Monster, contará ainda com degustação de produtos e promoções.

Além de atender os fãs, Brandão trará conteúdos exclusivos dos bastidores do evento por meio das redes sociais da marca.

“Estou empolgado por fazer parte do ‘Monster Day’ e poder compartilhar com público como os produtos da linha Monster têm contribuído para a minha trajetória no mundo do fisiculturismo”, comenta o atleta.

Os participantes do “Monster Day” também vão poder degustar produtos da marca e aproveitar descontos exclusivos. Os primeiros 50 clientes que adquirirem antecipadamente o Kit Monster, a partir de R$199, composto por produtos a sua escolha, entre Monster 100% Whey, Monster High Protein Bar, Pure Creatina e Pré-workout M5, vão ter direito a presença VIP no dia do evento.

Para as 100 primeiras compras de produtos Monster a partir de R$199, no dia do evento, a marca presenteará ainda os consumidores com um kit com boné e meias exclusivas, assinadas e entregues na hora pelo atleta Rafael Brandão.

“É uma oportunidade única de se conectar com outros entusiastas da saúde e do fisiculturismo, aprender com Rafael Brandão e aproveitar ofertas excepcionais em produtos Monster”, afirma Marcos Oliva, diretor comercial do Grupo Supley.

*Com informações da assessoria

