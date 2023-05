Mercado de suplementação cresce no Amazonas e impulsiona desenvolvimento de empresas

Manaus (AM) – Os brasileiros estão consumindo mais suplementos alimentares. Os principais objetivos são pela melhora no bem-estar e imunidade. Conforme dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), as vendas desses produtos cresceram cerca de 75% nos últimos cinco anos.

Por conta do aumento das vendas desses produtos, a indústria de suplementos de Manaus vem investindo cada vez mais e se expandindo, focada em atender à necessidade dos consumidores, cada dia mais diversos.

De acordo com especialistas, a suplementação pode ser uma importante alinhada para pessoas que não consomem a quantidade diária de proteína necessária, como atletas de alta rendimento, mulheres na menopausa, idosos com mais de 65 anos, veganos, vegetarianos.

“Ultimamente, têm havido uma associação muito grande com o uso de suplementos ao ganho de massa muscular. Ela pode, sim, contribuir para esse resultado, mas isso depende da alimentação de base, do tipo e tempo de treino, do horário consumido e de outros determinantes sociais de saúde. Cada vez mais, as pessoas estão com menos tempo em preparar suas refeições. A suplementação pode ser uma combinação boa para quem vive na correria. Mas, nunca pode substituir a alimentação”, explica o nutricionista David Reis.

Conforme o nutricionista, os suplementos são produtos com uma finalidade e a recomendação é o uso apenas para quem realmente necessita, após uma consulta com um profissional.

“O uso deve seguir a prescrição feita, pois o resultado com o uso depende da forma correta em usá-lo. Existem várias categorias de suplementos: para ganho de massa, emagrecimento, melhorar o desempenho e performance, repor nutrientes específicos. A avaliação detalhada irá nortear esse uso”, especifica Reis.

Mercado de suplementação

Segundo dados do Abid, entre dezembro de 2021 e 2022, houve um aumento de 4,5% de contratações para no setor, demostrando já ser possível ver um crescimento considerado das vendas e empregabilidade no setor.

“As pessoas durante a pandemia se sentiram inseguros e passaram a consumir muitas vitaminas, suplementos, na busca de aumentar a imunidade delas. Já havia um aumento na demanda por suplemento bem antes, mas, com a pandemia, isso ficou bem acentuado, principalmente essa questão da imunidade. Há uma melhora nos hábitos de saúde e bem-estar geral da sociedade. Então, é uma mudança também com relação aos cuidados de saúde da população. Eles [pesquisadores] apontam essas duas coisas, a imunidade e cuidados com saúde”, analisa a doutora em economia, Lenice Ypiranga.

Os produtos, que antes eram restritos às academias de ginástica, são cada vez mais consumidos pela população em geral. Esse cenário abre espaço para o crescimento e expansão de empresas desse segmento no Amazonas, aponta Michele Aracaty, economista e docente do departamento de economia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“A abertura de novas empresas voltadas ao segmento da saúde atende a um nicho de mercado e atrai investimento com retorno garantido. Destaco, o aumento nas vendas de produtos com ingredientes naturais e o uso de produtos da floresta, ou seja, da Amazônia. Não existe limite para o crescimento do segmento de beleza e bem-estar, isso faz deste o mais rentável para os investidores”, comenta.

Aracaty conta que a capital amazonense já está inserida no segmento de saúde e bem-estar e o cenário é propicio para novos investimentos. “Podemos observar a quantidade de clínicas de estética, academias e lojas de suplementos. E tende a crescer ainda mais. A potencialidade de geração de emprego e renda neste segmento, bem como a necessidade de qualificação constante da mão de obra. Por fim, saliento a necessidade de sempre oferecer ao público novidades e novos produtos, pois, a diversificação é a grande característica deste setor. ”

Empresas de suplementação em Manaus

Moderna suplementos investe em promoções para atrair clientes Foto: Divulgação

Em Manaus, duas empresas de suplementação destacam-se pelos investimentos no setor, com aberturas de novas filiais, crescimento do negócio e investida em produtos e inovações para atrair clientes, a Moderna Suplementos e a Maromba Suplementos.

Há cerca de 15 anos, a Moderna Suplementos surgiu como um segmento da Distribuidora Moderna, onde o dono da empresa foi um dos pioneiros em investir no potencial dos suplementos.

“No início, ninguém que trabalhava na área acreditou, criamos a primeira loja especializada em Manaus, na avenida Epaminondas. A partir desse momento, fomos trabalhando e foi desenvolvendo, um negócio bem orgânico, muito boca a boca, de trabalho de panfletagem em academia, numa época que a rede social ainda não era muito forte. A gente foi se desenvolvendo de forma manual”, lembra Pedro Figueiredo, sócio da Moderna Suplementos.

Figueiredo analisa que hoje o segmento da suplementação está estabilizado na sociedade manauara e acredita que o mercado tende a crescer.

“Esse ano, sentimos mesmo um aumento na procura dos suplementos, estamos vendendo mais. Analiso que o público da suplementação vem crescendo porque as pessoas têm cuidado mais da sua saúde física e mental. A partir da pandemia, as pessoas se ligaram que precisam estar com o corpo e a mente sadia, começaram a ver a necessidade de uma atividade física maior e a busca por suplemento vem aumentando, complementando a dificuldade de levar uma alimentação intermediária no dia a dia”, destaca.

A Moderna Suplementos já está presente em Manaus há 15 anos Foto: Divulgação

Para o futuro, a Moderna visa abrir mais lojas e investir para levar o mercado da suplementação para mais zonas da capital amazonense. “Acredito que estejamos consolidados entre as lojas do segmento no ramo. Estamos finalizando a reforma de um novo ponto na avenida Djalma Batista. Temos um plano para ir para Zona Leste, sendo para onde está o povo mesmo. Acredito que a gente abrirá mais uns dois pontos, no período próximo, até no meio do ano, está na minha expectativa. O objetivo é continuar crescendo, se consolidando cada vez mais, fortalecendo no mercado do Estado”,

explica o sócio da empresa.

Maromba Suplementos

A Maromba Suplementos é uma das empresas do grupo MS, um grupo voltado para todo o segmento da suplementação, em Manaus. Com quatro anos, a empresa acumula mais de 75 mil seguidores nas suas redes sociais e se consolidou no mercado investindo no marketing digital, parcerias e inovações.

“Como a maioria dos empreendimentos do mercado nacional, a empresa começou com um pequeno sonho, mas com trabalho, inovação, dedicação e estudo fomos nos desenvolvendo, sempre focado nessas questões. Inovar é uma das nossas marcas, em todos os sentidos, desde o marketing até questões comerciais. Surfando na onda do crescimento, conseguimos desenvolver bem dentro desses quatro anos”, acentua Hugo Barreto, CEO da Maromba Suplementos.

A Maromba Suplementos investe em um modelo de mercado focado na inovação Foto: Divulgação

Barreto argumenta que, mesmo em grande expansão, o mercado de suplementação ainda cresce em passos lentos em Manaus, comparado a de outras capitais brasileiras. Segundo ele, isso se dá por questões relacionadas ao custo de vida do amazonense.

“Entendemos que o mercado está em expansão, potencial, mas se comparado ao resto do Brasil, estamos abaixo. Principalmente por questões relacionadas a renda familiar, a renda per capita amazonense está abaixo do nível nacional. Um grande percentual da renda do amazonense é gasto com o básico, como energia, água, transporte, e querendo ou não, a academia ou a estética, e a suplementação ficam em terceiro plano. Mas, mesmo assim, o percentual de amazonenses que estão se cuidando, preocupando-se com a sua saúde, com o seu bem-estar, tem crescido bastante”, explica.

A empresa investe na mídia digital, com vídeos divertidos, na educação mediática e na fidelização dos clientes. “Corremos para esse lado de educar, de levar um pouco de alegria para as pessoas e, por conta disso, também levar informação, o nosso trabalho, entendemos que a junção desses modelos de estratégia de marketing se dão muito bem. Quando você faz a pessoa sorrir e, ao mesmo tempo, se preocupa com ela, conversa e entende a necessidade dela, isso tudo se casa muito bem dentro da nossa estratégia e está funcionando até hoje”, disse.

“O crescimento ele vem, por meio da onda, uma expansão dos segmentos do nicho, não só da suplementação, mas do meio ligado à saúde, bem-estar cada vez mais presente entre os brasileiros. Se preocupar com a saúde, com a qualidade de vida, com a estética também vem crescendo na onda atual, mas o fato da gente crescer acima do segmento do mercado nos mostra que temos algumas estratégias, atitudes que nos fazem crescer acima dos outros, entre eles está a fidelização. Hoje, o nosso principal ponto de diferenciação nesse sentido de negócio é o alcance como nos conectamos com nossos clientes, isso é um grande diferencial da nossa loja”, completa.

Focado em atender os alunos das academias, a Maromba Suplementos firmou uma parceria com a Live Academia, mas prospecta atingir um público mais diversificado no futuro.

“A parceria soma bastante, conseguimos conscientizar e educar os alunos da Live. Fazemos degustação, entendemos este é o melhor lugar, o lugar com mais potencial para conversão de clientes, obviamente quase todo mundo está aliado com o mesmo objetivo dos nossos produtos. Estendemos haver outros mercados como o esporte em geral, realizamos trabalhos para atingir esse público. Compreendemos que o esporte é um meio de educar ao público, a comunidade, tanto da importância do consumo de suplementação e, também, de se cuidar”, pontua Barreto.

Inovações para o futuro da empresa

Hugo Barreto aponta que a empresa investirá nas novas franquias. De acordo com o CEO, o último grande projeto inovador da empresa foi o “Maromba in box”, uma loja de suplementação em um contêiner que pode se deslocar facilmente pela capital amazonense.

“A empresa teve uma expansão grande recentemente, mais quatro novas unidades, tivemos um projeto inovador colocado em prática, o Maromba in Box, sendo uma loja num contêiner, uma loja móvel, hoje ele está na avenida Torquato Tapajós, mas pode ser retirado, tem essa viabilidade. Os próximos passos da empresa é focar nesses modelos, ele tem potencial tanto pelo baixo custo, como pelo nível de investimento e entendemos que esse formato tem um grande potencial para franquias. Podemos vendê-lo para outras pessoas e outras marcas, esse é o futuro do grupo”, examina.

A empresa investirá na consultoria esportiva e profissional, na qualificação, muito além de vender suplementos, a Maromba visa focar em atender a demanda do público.

“A Maromba faz parte do grupo MS, que também é formado pela PH Distribuidora. No futuro, queremos ampliar esses braços do grupo. Tanto crescer no varejo com a Maromba, assim como abrir novos braços com relação à gestão. Entendemos que o mercado tem essa demanda, uma gestão mais profissional, que não vê números, que treina vendedores, capacita, cria estratégias, enxergamos essa oportunidade e essa necessidade do mercado, planejamos entrar nesse nicho. O nicho da consultoria, da assessoria por seguimento”, finaliza.

