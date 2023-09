Kits da corrida “Pátio Run 8” são entregues nesta sexta-feira (29) e sábado (30) em Manaus

Manaus (AM) – Os atletas inscritos na corrida “Pátio Run 8” devem pegar o kit da competição nesta sexta-feira (29) e sábado (30). A prova será realizada domingo (1º), com percursos de 5 km e 10 km.

Para quem ainda deseja participar da corrida, as últimas vagas estarão disponíveis para inscrição nos dois dias de entrega dos kits, no stand montado na unidade. Os kits devem ser retirados no Pátio Gourmet da avenida Djalma Batista, 1375, bairro Chapada, nesta sexta-feira (29), das 10h às 20h, e sábado, das 10h às 18h. A largada da “Pátio Run 8” será às 6h, no Pátio Gourmet da avenida Djalma Batista. O percurso pode ser conferido no Instagram @patiooficial.

O kit dos atletas contém número de peito, camiseta, squeeze, boné e sacola. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

A prova terá quatro categorias: público geral 5 km e 10 km; deficiente visual; cadeirante; e equipe. Os vencedores até o terceiro lugar da categoria geral, masculino e feminino de 5 km e 10 km, ganharão cartão-presente do Pátio Gourmet, nos valores de R$ 1 mil, R$ 800 e R$ 500, respectivamente.

Nas categorias, deficiente visual e cadeirante, a premiação para os três primeiros colocados será de R$ 500, R$ 300 e R$ 200. As equipes com os três melhores resultados ganham R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nutricionista orienta atletas para cuidados com hidratação e alimentação durante corrida de rua

Atleta ultramaratonista ‘Surucucu’ participa da corrida “Tepequém Up”

Atleta do Amazonas é destaque entre as melhores do skate nacional