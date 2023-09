Iniciada venda de ingressos para o jogo do Amazonas FC contra o Botafogo-PB

Entradas custam R$ 50,00 a inteira e 25,00 a meia. A partida vale pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro

Manaus (AM) – Patrocinador do Amazonas FC, o Grupo TVLar anunciou, na sexta-feira (29), que as lojas da rede vão ser pontos de vendas dos ingressos para o jogo do time amazonense contra o Botafogo da Paraíba, que vai acontecer no dia 07 de outubro na Arena da Amazônia, em Manaus.

Das 12h desta segunda-feira (02), até a véspera do jogo, na quarta-feira (06), o público pode adquirir os bilhetes nas lojas que ficam na Av. Cosme Ferreira, 5546, Zumbi dos Palmares; na Av. Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova (Sumaúma Shopping); na Av. Djalma Batista, 2100 (Manaus Plaza) e na Avenida Eduardo Ribeiro, 351 – Centro.

As entradas custam R$ 50,00 a inteira e 25,00 a meia. A partida vale pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e nela o Amazonas FC dá mais um passo na busca da liderança para conquistar o tão sonhado acesso à Série B da competição.

Desde maio, o clube conta com o patrocínio oficial da TVLar para impulsionar seus jogadores e comissão técnica. A empresa varejista, que está presente em 49 municípios da Amazônia, auxilia no lançamento e distribuição das camisas, ingressos e equipamentos do clube.

De acordo com o Diretor-Executivo do grupo TVLar, Wlandemir Figueiredo, apostar em um clube genuinamente amazonense é atuar em prol do esporte regional.

“Reconhecemos a importância de estreitar os laços entre o Amazonas FC e a TVLar, e, juntamente com a mídia local, compartilhar o sucesso e os desenvolvimentos futuros do esporte”, afirma Figueiredo.

Para o Diretor-Executivo do Amazonas FC, Roberto Peggy, além de ampliar a visibilidade do time, a parceria com a TVLar também permite a geração de recursos, que são reinvestidos na própria equipe.

“Esses recursos cobrem as necessidades logísticas, desde materiais aos salários dos jogadores, assim, conseguimos cumprir os compromissos com nossos profissionais. Então, uma parceria do tamanho dessa que temos com a TVLar nos ajudou bastante a chegar nesse momento tão importante de decisão para um time amazonense”, disse Peggy.

Os investimentos impactam diretamente nas perspectivas do time de subir para a série B. Com a motivação e fomento do patrocínio, resultados vitoriosos representam chances reais de ascensão e empolgam tanto a equipe, quanto os torcedores.

Para o Diretor-Executivo, o patrocínio gera um efeito positivo nos jogadores e na comissão técnica, uma vez que o incentivo da empresa é uma motivação a mais na equipe.

“Conseguimos melhorar salários e manter os compromissos em dia, isso gera motivação maior entre os jogadores, sabendo que estão trabalhando com um clube de futebol sério e que consegue honrar suas responsabilidades. Quando o jogo é duro e a comissão técnica percebe que o clube tem credibilidade, tem uma reputação a ponto de atrair patrocinadores importantes, como é o caso da TVLar, temos um estímulo e encorajamento maiores”, pontuou.

Para o futuro, Roberto Peggy afirma que espera perpetuar a parceria com a TVLar, alcançando os objetivos estabelecidos para este ano. “Temos metas de renovar e expandir ainda mais as ações e redes de atuação para 2024, tendo a TVLar como nossa principal parceira”.

Onça-pintada no páreo pelo acesso à Série B

No último sábado (23), o Amazonas FC apresentou resultado significativo quando venceu o Volta Redonda, mais uma vez por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em jogo válido pela quarta rodada do quadrangular final da 3ª divisão. Com o resultado, o Aurinegro chegou à segunda posição do grupo.

No primeiro duelo, a Onça-pintada também saiu vitoriosa pelo mesmo placar de 2 a 0 contra o Volta Redonda, em partida realizada na Arena da Amazônia.

Com isso, o Amazonas chegou a seis pontos e assumiu a vice-liderança do quadrangular. Na próxima rodada, o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira vai a Belém para encarar o Paysandu, no domingo (01/10), às 16h30, no estádio Mangueirão, num confronto que pode definir o acesso das duas equipes à Série B dependendo dos resultados da rodada.

O clube ainda vai representar o Amazonas na Copa Verde e na Copa do Brasil em 2024, com a TVLAR no seu uniforme.

