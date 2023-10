Mototaxista é assassinado após briga por dinheiro de aposta no interior do AM

Presidente Figueiredo (AM) – Helinton da Silva Costa de 46 anos foi agredido até a morte, no sábado (30), após se desentender com individuo identificado apenas como Ântonio Marcos por causa de uma aposta perdida pela vítima em um jogo de sinuca, na rua Cachoeira do Sussuarana, Comunidade Santa Cruz, no munícipio de Presidente Figueiredo.

De acordo com a polícia, Helinton era mototaxista e testemunhas afirmaram que a vítima se recusou a pagar o valor de R$ 100 da aposta para o suspeito. Durante a discussão, o mototaxista saiu do bar afirmando que voltaria armado para resolver a situação.

Com medo, Antônio Marcos fugiu e se escondeu em uma área de mata próxima ao bar e assim que viu o Helinton voltar com uma arma de fogo, tipo espingarda, o atacou por trás e tomou a arma dele.

Após isso, o suspeito jogou a vítima no chão e passou a desferir golpes com a arma. Helinton não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu. O suspeito fugiu do local e até o momento não foi encontrado.

Leia mais:

Dupla executa homem e deixa bilhete em cima do corpo em Manaus

Com pano na cabeça e amarrado, homem é espancado até a morte em Manaus

Homem é encontrado morto com marcas de tiro em igarapé em Manaus