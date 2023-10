Teto de igreja desaba no México durante missa e mata 10; veja vídeo

Cidade do México – Ao menos dez pessoas morreram e 40 ficaram feridas, neste domingo (1º), após o desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado de Tamaulipas, a cerca de 340 km da Cidade do México, informou o governador local, Américo Villarreal. As informações são do site Folha de SP.

Questionado sobre a causa do desabamento, o político respondeu que, segundo o padre responsável pela paróquia de Santa Cruz, onde a tragédia aconteceu, não foram detectadas irregularidades na construção de 50 anos.

As autoridades, porém, trabalham com a hipótese de uma suposta falha na estrutura às 14h18 locais (17h18 de Brasília), momento em que 70 pessoas assistiam a uma cerimônia de batizado.

Conforme Villarreal, as vítimas são cinco mulheres, dois homens e três crianças. Provavelmente não há mais vítimas, disse o governador, já que as autoridades localizaram todas as pessoas que estavam desaparecidas. Ainda não foi possível recuperar o corpo de uma mulher dos escombros.

O governador acrescentou que quase 60 pessoas receberam atendimento médico e 23 continuam hospitalizadas. “Duas estão com ferimentos graves. Suas vidas podem estar em perigo“, disse ele.

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que a igreja começa a desabar e colapsa em meio a uma espessa nuvem de poeira. Após o incidente, a área ficou cercada de ambulâncias, policiais e militares, e várias pessoas chegaram em busca de notícias de familiares.

“Todos morremos no momento em que Deus quer”, declarou ao site 4C News o padre Ángel Vargas, que rezava a missa no momento da tragédia. “Alguns partiram e outros ficaram. Os que se foram, agora descansam em paz. Aqueles que ficaram certamente sofrerão a vida toda.”

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped pic.twitter.com/FPAJokHr2L — BNO News (@BNONews) October 1, 2023

