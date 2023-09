VÍDEO: atriz de Hollywood é internada após possessão demoníaca

De acordo com o site Entertainment Tonight, o episódio com Sharon Osbourne aconteceu durante gravações do filme Night of Terror

O site americano Entertainment Tonight divulgou um vídeo de Sharon Osbourne sob possessão demoníaca, durante gravações da série Night of Terror. A atriz, esposa de Ozzy Osbourne, tentou fazer contato com espíritos de olhos vendados. “Ficamos meio confusos e pensamos que ela estava brincando com a gente”, disse o filho da artista, Jack Osbourne em entrevista para a revista People.

“Então olhei para o monitor e pensei, ‘Isso não é normal’, entrei [no cômodo] e ela estava completamente fora. Quero dizer, ela parou de respirar”, completou. As filmagens estavam acontecendo em um antigo hotel americano, o Glen Tavern Inn, situado na Califórnia, que tem fama de ser mal-assombrado.

Confira o vídeo:

Na ocasião em que a moça foi “possuída pelo demônio”, Jack contou que foi uma das situações mais estressantes de sua vida. Ele não estava junto com a mãe no momento que tudo aconteceu. Segundo o rapaz, o câmera o chamou e alegou não saber o que tinha ocorrido com a famosa.

Jack ainda ressaltou que Sharon teve de ser internada, sendo atendida durante dois dias seguidos, mas sem encontrar uma causa para a paralisia. “Eles realizaram todos os testes imagináveis ​​nela, de ressonâncias magnéticas a tomografias computadorizadas, eletrocardiogramas e exames de atividade cerebral”, lembrou.

E seguiu: “Verificaram se havia derrame, convulsão, aneurismas, problemas cardíacos e de sono. Eles verificaram tudo e ela estava com saúde completamente normal. Acredito que foi algum tipo de ataque espiritual. Eu estava com muito medo, tipo, ‘Sério? Minha mãe está prestes a morrer enquanto fazemos uma caça aos fantasmas?’ Não, isso não poderia acontecer”.

O Entertainment Tonight, que fez a divulgação das imagens, acredita que “uma das entidades mais voláteis da pousada, um espírito masculino raivoso e opressivo, conhecido por dominar as hóspedes do sexo feminino”.

*Com informações do Metrópoles

