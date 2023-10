Venda de ingressos para o jogo entre Amazonas FC e Botafogo-PB é encerrada

Partida do próximo sábado vale pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro

Manaus (AM) – Com alta demanda, a venda dos ingressos para a partida entre o Amazonas FC e o Botafogo-PB, que acontece no próximo sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena da Amazônia, foi encerrada após os primeiros lotes serem esgotados, na rede de lojas TVLar. O anúncio foi feito pelo Grupo TVLar, patrocinador do Amazonas FC. As lojas foram pontos de vendas dos ingressos para os jogos do time amazonense, em Manaus.

A partida do próximo sábado vale pela última rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro e nela o Amazonas FC dá mais um passo na busca da liderança para conquistar o tão sonhado acesso à Série B da competição.

Os ingressos dos próximos lotes podem ser obtidos no formato físico pela bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, localizada na Av. Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul. Todas as formas de pagamentos, incluindo cartões (débito e crédito) e Pix, são aceitas. Mas no caso da compra online dos ingressos pelo site ingressodevantagens.com.br, apenas a entrada inteira é vendida.

Os bilhetes de meia-entrada para os setores visitante e arquibancada esgotaram no endereço eletrônico. Ela só está sendo comercializada de forma presencial. Os camarotes para o duelo também estão esgotados.

A alta procura fez a diretoria do Amazonas disponibilizar a carga máxima. Por isso, a expectativa do clube é que os ingressos acabem já nesta terça-feira (3).

O time comandado pelo técnico Luizinho Vieira precisa de uma vitória simples ou um empate diante do Botafogo-PB. Além do acesso para a série B, a Onça-pintada também tem chances de chegar à final da Série C do Brasileiro. Para isso, além de vencer em casa, o time ainda deve torcer por derrota ou empate do Paysandu diante do Volta Redonda.

Os torcedores do Amazonas se mobilizaram para comprar ingressos visando o jogo decisivo contra o Botafogo-PB. Não à toa, há uma fila quilométrica nas lojas do patrocinador master da Onça-pintada. pic.twitter.com/bGVLDo27EK — Kassio Junio (@Kassiojunio_) October 2, 2023

*Com informações da assessoria

