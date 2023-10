Marido esfaqueia companheira e é preso por tentativa de feminicídio no AM

Vítima foi esfaqueada várias vezes no pescoço

Coari (AM) – Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2), por tentativa de feminicídio da sua companheira, de 46 anos. O crime ocorreu no domingo (1) e a prisão foi efetuada em 24 horas, na rua Capitão Silva, bairro Taua Miri, em Coari, interior do Amazonas.

Segundo o delegado José Barradas, o autor golpeou a vítima diversas vezes no pescoço, a deixando gravemente ferida. Ela foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar do município, onde recebeu atendimento médico.

“Fomos comunicados sobre o fato criminoso e iniciamos as investigações, sendo possível verificar indícios suficientes de materialidade e autoria e efetuar a prisão do autor 24 horas após o crime”, disse.

O homem responderá por tentativa de feminicídio e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Feminicídio: homem é preso após matar ex-companheira no AM

Homem é preso por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva no AM

Dupla é presa por homicídio qualificado e feminicídio em Manaus