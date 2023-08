Homem é preso por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva no AM

Vítima é ex-companheira do suspeito, que não aceitava o término do relacionamento

Parintins (AM) – Um homem de 32 anos foi preso preventivamente, nesta terça-feira (22), por tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, de 21 anos. O caso ocorreu em Parintins, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Adilson da Cunha, que está respondendo interinamente pela unidade policial, a vítima possuía uma medida protetiva contra o indivíduo desde junho deste ano, quando procurou à delegacia para solicitar a ordem judicial em seu favor.

“Ela relatou que o ex-companheiro não aceitava o término do relacionamento deles que durou cinco anos, e por isso, passou a agredi-la fisicamente, motivo pelo qual ela procurou à delegacia”, explicou Cunha.

Segundo a autoridade policial, a ordem judicial foi deferida pela Justiça, mas o homem não cumpria a medida e reiteradamente ia à casa da mãe da vítima, a ameaçar de morte sempre munido com uma arma branca.

“Já na madrugada do dia 13 de agosto, por volta das 2h, a jovem estava em um clube de festas quando o homem chegou ao local e a puxou pelo braço, mas ela resistiu, ele então desferiu uma facada em suas costas. Ela foi socorrida e passou por atendimento médico”, relatou Adilson da Cunha.

Com base nesta ocorrência, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do indivíduo, e a ordem judicial foi decretada no sábado (19). Nesta terça-feira, ele foi localizado e preso em sua residência no bairro Itaúna 2.

O suspeito responderá por tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetivas. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

