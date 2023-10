Segundo informações preliminares, outras 12 pessoas ficaram feridas no acidente

Pelo menos 21 pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas após um ônibus cair de uma ponte em Veneza, na Itália, durante esta terça-feira (3). As informações são da agência Ansa.

Informações preliminares indicam que entre quatro e cinco pessoas estão desaparecidas. Equipes de resgate seguem no local para socorrer os feridos.

O ônibus saiu da estrada e caiu perto de uma linha férrea no bairro de Mestre. O veículo teria “voado” cerca 10 metros até cair. As autoridades locais ainda não divulgaram a causa do acidente.

O governador da região do Veneto, Luca Zaia, informou, por meio das redes sociais, que as vítimas do acidente são de diversas nacionalidades, não apenas italianas.

“O acidente também envolveu alguns menores (de 18 anos). As vítimas e os feridos são de diversas nacionalidades, não apenas italianas: a extração e identificação dos corpos ainda estão em andamento, realizada pelos bombeiros, pela delegacia e pelos profissionais de saúde, aos quais agradeço o esforço”, escreveu Luca Zaia.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, classificou o acidente como “cena apocalíptica” e declarou luto na cidade em memória às vítimas.

“Uma grande tragédia atingiu nossa comunidade esta noite. Imediatamente, ordenei que a cidade fizesse luto em memória das inúmeras vítimas que estavam no ônibus acidentado. Uma cena apocalíptica, não há palavras”, afirmou Luigi Brugnaro na rede social X (antigo Twitter).

VÍDEO: ônibus cai de ponte e deixa mais de 20 mortos na Itália pic.twitter.com/rEbGAKT1Si — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 3, 2023

*Com informações do Metrópoles

