Um morto e 12 feridos em acidente entre trem e ônibus no Rio de Janeiro

Uma mulher morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas após um acidente entre um trem e um ônibus próximo de Imbariê, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo a Supervia, o veículo da Viação Machado atravessou uma passagem clandestina. A extensão Vila Inhomirim precisou ser suspensa por causa do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Campos Elísios foi acionado as 17h 48 para realizar o atendimento. A mulher, ainda não identificada, morreu no local. Ambulâncias do Samu atenderam cinco vítimas e os militares outras sete: três mulheres e quatro homens, com ferimentos leves. Eles foram levados ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias.

Segundo a concessionária, após o acidente, o maquinista precisou sair do local, após ser ameaçado por moradores da região. A Supervia afirma que todas a passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Após a empresa fechar passagens clandestinas, 30% são reabertas em até um mês.

“Se não houver sinalização, aquela passagem em nível é irregular. Existem cerca de 180 passagens clandestinas ao longo da malha ferroviária. A empresa monitora esses buracos e fecha entre 6 e 10 por mês. Ao fim do mesmo mês, cerca de 30% desses buracos são reabertos. Os trens são grandes e pesados e, por isso, não conseguem parar imediatamente após o acionamento da frenagem. A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente”, diz trecho da nota.

Ao Extra, a Viação Machado negou que o ônibus estivesse em uma passagem clandestina.

“A Transportes Machado informa que vai colaborar com as investigações da polícia para apurar as causas do acidente, mas esclarece que o ônibus seguia itinerário autorizado e que a passagem de nível não possui sinalização sonora ou visual. A empresa se coloca à disposição da família da vítima e já abriu um procedimento interno para avaliar a conduta do seu motorista”, disse a empresa em nota.

*Com informações do Extra

