Morre vítima de acidente entre micro-ônibus e motocicleta após 20 dias internada em Manaus

O acidente ocorreu no dia 18 de agosto, na frente de um shopping, no bairro Monte das Oliveiras

Manaus (AM) – Jaqueline Azevedo Ferreira de 30 anos, uma das vítimas do acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta, no dia 18 de agosto, faleceu após 20 dias internada, em Manaus.

O acidente ocorreu na frente de um shopping na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

Jaqueline conduzia uma motocicleta com o companheiro no estacionamento do shopping, quando teve o veículo atingido por um “Amarelinho”, micro-ônibus. No impacto, o casal acabou caindo na pista.

