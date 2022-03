Vídeo: homem é preso após atacar mulher grávida e jogá-la no chão

Jundiaí (SP)- Um homem foi preso na segunda-feira (14), após agredir a namorada grávida de quatro meses, na quinta-feira (10), em Jundiaí (SP). As cenas são fortes e causaram indignação nas redes sociais.

Uma câmera de segurança registrou o suspeito agredindo a vítima com chutes e socos, no meio da rua. As informações são do G1.

Nas imagens a mulher tenta fugir do suspeito, mas é agarrada pelo cabelo e acaba sendo jogada no chão.

Conforme a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a vítima já tinha medida protetiva decretada contra o suspeito, mas ele não estava cumprindo a determinação judicial de não se aproximar dela.

Por isso, foi determinada a prisão preventiva do namorado. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista (SP), onde permanece à disposição da Justiça. Segundo o G1, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

