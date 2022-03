Homem descumpre medida protetiva e tenta esfaquear ex-companheira em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 27 anos, identificado como Raimar Amorim da Silva, foi preso pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) , pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal praticados contra a ex-companheira, uma jovem de 22 anos.

A prisão ocorreu no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, por volta das 7h desta terça-feira (15).

A delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, informou que a vítima e o o suspeito tiveram um relacionamento durante nove anos, mas estavam separados há cerca de seis meses.

“Em novembro de 2021, uma medida protetiva já havia sido solicitada para a jovem e expedida pela Justiça. Naquele momento, ela relatou os crimes de stalking, ameaça, vias de fato e injúria praticados pelo seu ex-companheiro”, informou a delegada.

Ainda de acordo com a autoridade policial, em fevereiro deste ano, a vítima registrou novo Boletim de Ocorrência (BO) denunciando o descumprimento da medida protetiva, além do crime de lesão corporal praticado pelo infrator.

Na ocasião, o o homem entrou na casa da vítima sem permissão, e, após uma discussão, lançou uma faca na direção da jovem, atingindo a testa dela. Ela foi socorrida por vizinhos.

Prisão

Com base nisso, foi solicitado à Justiça mandado de prisão preventiva em nome do homem, e a ordem judicial foi expedida pela juíza Luciana de Eira Nasser, do 2º Juizado Especializado da Violência Doméstica.

“Nesta terça-feira, nós nos deslocamos até a casa da mãe do infrator e efetuamos a prisão dele”, disse Kelene.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

Acompanhe a chegada dele na delegacia:

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Morta pelo marido, jovem trancou a filha no quarto para não ver agressão

Mulheres são procuradas por morte de sargento do Exército em Manaus

Mulher desmaia e é internada após ficar com vibrador preso na vagina