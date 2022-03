Homem é assassinado e outro fica gravemente ferido em tiroteio na Compensa

Manaus (AM) – Alex Pena Mendes, de 31 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira (16), durante um tiroteio no Beco Alexandre Herculano, no bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus. Na ação criminosa, outro homem ficou ferido.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava conversando com amigos no local quando, por volta das 9h, três homens, até o momento não identificados, chegaram ao local em busca de um homem, que estava entre o grupo.

Ao identificar o alvo, eles iniciaram os disparos contra as pessoas. Na ação, Alex foi alvejado e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outro homem, identificado como Antônio, também foi alvejado. Ainda segundo os relatos das testemunhas, o alvo dos criminosos conseguiu fugir do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, ao chegar no local, constatou a morte de Alex, além disso a equipe prestou os socorros a Antônio. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo da vítima. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

Outro crime

Outro crime foi registrado na Compensa, na noite de terça-feira (15). Endreu da Silva Andrade, de 25 anos, foi assassinado a tiros, por volta das 21h40, na rua José J Neves.

De acordo com informações de populares, a vítima estava no local quando foi surpreendida por homens, que realizaram os disparos.

Após a ação criminosa, a vítima chegou a ser socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas não resistiu e morreu.

Até o momento não há informações sobre a identidade dos autores do crime. A Delegacia de Homicídios também investiga o caso.

Leia mais:

Homem é executado com oito tiros na Compensa, em Manaus

Jovem é perseguido e executado a tiros na Compensa; veja

Ao esperar rota para o trabalho, homem é morto a tiros na Compensa