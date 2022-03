Preso mais um criminoso envolvido na morte de Melquisedeque em Manaus

Ele seria quem apontou a arma e ameaçou o motorista para mudar a rota no dia do crime

Manaus (AM) – A polícia prendeu, na manhã desta quarta-feira (16), mais um criminoso envolvido no assassinato do jovem indígena Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, morto durante um assalto a ônibus enquanto voltava do trabalho no dia 16 de dezembro de 2021, em Manaus.

De acordo com a polícia, o suspeito foi localizado na zona Oeste da cidade durante uma operação articulada para monitorar os passos dele. Ele seria quem apontou a arma e ameaçou o motorista para mudar a rota no dia do crime.

No dia 17 de dezembro, Emerson de Souza Arevalo, 24, também foi preso apontado pelos investigadores como o autor do disparo.

Na ocasião, Emerson confessou a participação no assalto, mas negou ser o atirador e assassino de Melquisedeque. A polícia ainda investiga a participação de outros suspeitos.

Veja o vídeo da prisão do segundo suspeito

O caso

Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, estava voltando do trabalho quando foi baleado na cabeça durante um assalto a ônibus da linha 444, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na noite do dia 16 de dezembro de 2021.

Conforme a polícia, três homens vestidos de gari entraram no coletivo e anunciaram assalto. Eles forçaram o motorista a ir para a Avenida Santos Dumont.

Quando o trio descia do ônibus, um dos homens atirou e a bala atingiu a cabeça do jovem. Ele morreu no local. Testemunhas do crime informaram que Melquisedeque não reagiu ao assalto.

