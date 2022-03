Em Pauini, Polícia Civil incinera drogas apreendidas em operações

Pauini (AM) – Em Pauini (distante a 923 quilômetros de Manaus), 2.339 quilos de substâncias entorpecentes, sendo 1.258 quilos de maconha e 1.081 quilos de cocaína, foram incineradas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). As substâncias foram apreendidas durante operações e a queima aconteceu nesta quinta-feira (10), por volta das 16h30.

O processo ocorreu no terreno da própria delegacia, situada na estrada da Cachoeira, e contou com o apoio operacional da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e representantes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

De acordo com o escrivão de polícia André Sergey, gestor da 63ª DIP, a ação é resultado das apreensões realizadas no período de novembro e dezembro de 2021, e ainda janeiro e fevereiro deste ano.

“Essas drogas apreendidas foram resultado de operações policiais em combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado. No contexto de uma cidade de 20 mil habitantes, foi o período onde mais se apreendeu drogas nessa delegacia”, informou Sergey.

O gestor frisou ainda que a equipe de investigação da Polícia Civil fez exames preliminares do material ilícito e retirou amostras das substâncias para requisição de perícia criminal e laudo definitivo.

*Com informações de Agência Amazonas

Edição: Leonardo Sena

