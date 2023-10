Megaestrutura é preparada para partida entre Amazonas FC e Botafogo-PB

Manaus (AM) – O confronto histórico entre Amazonas FC e Botafogo-PB acontece neste sábado (7), na Arena da Amazônia, válido pela segunda fase da Série C. Nesse jogo, a Onça-Pintada tem chance real de subir de divisão, após 17 anos sem um clube amazonense disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

No último final de semana, o Amazonas FC venceu por 2 a 1, de virada, o Paysandu, no estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, chegou aos 9 pontos, assumiu a vice-liderança do grupo B e garantiu a oportunidade de conquistar o acesso diante dos torcedores amazonenses.

“Foi uma vitória histórica. Me emociono quando falo disso porque é um trabalho de resgate e fico feliz de fazer parte dessa história, de poder estar como governador no momento em que Amazonas vai passar para série B e eu tenho certeza que isso vai acontecer. A gente deseja sucesso, o Amazonas tem um elenco muito bom, coeso e acima de tudo uma galera que está muito animada e empolgada”, falou Wilson Lima, governador do Amazonas.

O Governo do Amazonas vem investindo no futebol amazonense desde de 2021, quando repassou aos clubes R$ 2,5 milhões como patrocínio. Em 2022, foram R$ 5 milhões e, em 2023, R$ 7,5 milhões, o maior valor já investido na história do estado, totalizando R$ 15 milhões em três anos. Além da isenção na cessão das praças esportivas utilizadas para treinos e jogos.

“Ter um clube do nosso estado ganhando destaque no cenário nacional é muito importante para o Amazonas. Estamos felizes com essa evolução que aconteceu nos últimos anos, o governador Wilson Lima tem sido quem mais investiu na história do esporte amazonense e os resultados estão acontecendo”, disse Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Vagas para PCDs

Afirmando o compromisso do esporte como ferramenta de inclusão social, a Sedel disponibilizou toda a área da Vila Olímpica de Manaus para estacionamento de quem vai utilizar o serviço de transporte da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), que fará o transporte de Pessoas com Deficiência (PCD’s) da Vila Olímpica até o estádio, disponível das 15h30 às 16h30, e ao fim da partida, cumprindo a Lei Estadual N° 241/2015, que garante o acesso irrestrito das Pessoas com Deficiência a eventos esportivo.

Segurança

O esquema de segurança montado para atuar na partida conta com um efetivo de mais de 300 servidores dos órgãos que integram o Sistema de Segurança Pública do Amazonas. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) vai ativar na Arena da Amazônia, o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L), que entrará em funcionamento a partir das 14h.

“Estaremos lá com todo o colegiado que esteve presente na reunião de alinhamento para que a gente possa dar a segurança ao evento. É um evento de grande porte e a gente não pode se furtar de dar uma segurança para a população, que vai prestigiar o evento”, informou o secretário executivo adjunto de Planejamento e Gestão Integrada de Segurança, coronel Almir Cavalcante.

