Manauaras enfrentam fila para comprar ingresso para jogo entre Amazonas FC e Botafogo-PB

Os torcedores do Amazonas FC enfrentaram longas filas, nesta segunda-feira (2), para tentar comprar ingressos para o jogo entre Amazonas FC e Botafogo-PB, que ocorrerá no próximo sábado (7), às 18h (de Brasília), na Arena da Amazônia.

O engenheiro de software, Helton Filho, de 20 anos, tentou comprar ingresso em uma das lojas da TVLar, localizada no Shopping Manaus Plaza.

“Quando cheguei, já tinham me informado que não tinha mais ingresso, o mesmo aconteceu com pessoas que chegaram antes de mim”, contou o jovem.

A estudante Bárbara Barbosa, de 25 anos, tentou adquirir o passaporte para o jogo na loja TVLar do Sumaúma Shopping, mas assim como Helton, voltou para casa de mãos vazias.

“Cheguei na unidade e tinha muita gente tentando comprar também, aí me avisaram que já não tinha mais ingresso e que só teria ingresso amanhã, na Arena”, relatou Barbosa.

Nesta tarde, uma intensa fila se formou na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, mas no final da tarde, o grupo TVLar encerrou o primeiro lote de ingressos para o jogo.

Os ingressos dos próximos lotes podem ser obtidos no formato físico pela bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, localizada na Av. Constantino Nery, bairro Flores, zona Centro-Sul. Todas as formas de pagamentos, incluindo cartões (débito e crédito) e Pix, são aceitas. Mas no caso da compra online dos ingressos pelo site ingressodevantagens.com.br, apenas a entrada inteira é vendida.

Leia mais

Saiba onde comprar ingressos para jogo decisivo do Amazonas FC contra Botafogo-PB

Venda de ingressos para o jogo entre Amazonas FC e Botafogo-PB é encerrada

Amazonas vence Paysandu no Mangueirão e encaminha acesso na Arena da Amazônia