Dulce Almeida assume o comando da Semed no lugar de Pauderney

Manaus (AM) – A professora de carreira e titular do Fundo Manaus Solidária (FMS), Dulce Almeida, assumirá a Secretaria Municipal de Educação (Semed), a partir do dia 28 de março, em virtude da desincompatibilização de Pauderney Avelino em cumprimento à legislação eleitoral.

“Em momento oportuno a Prefeitura de Manaus informará a nova titularidade do Fundo Manaus Solidária”, diz um trecho da nota da prefeitura.

PERFIL

Com uma vida dedicada ao magistério, a professora Dulce Almeida, começou aos 14 anos a ensinar após convite de uma professora da Escola Adventista, e seguiu carreira de professora em escolas da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed).

Pós-graduada em Arte e Multimídia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), com pós-graduação em Gestão Pública, atualmente é mestranda do curso de História da Educação.

