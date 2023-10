VÍDEO: policial pede menina de 15 anos em casamento na porta de escola

Um policial do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar de Toritama, agreste de Pernambuco, fez uma surpresa para uma adolescente estudante do 9º ano na porta da escola onde a jovem estuda. O vídeo repercutiu negativamente nas redes sociais neste fim de semana.

O homem aparece fardado, na frente do colégio do ensino fundamental e faz um pedido de compromisso a adolescente.

A menina aceita e beija o policial, além de trocar alianças. É possível ver que outros policiais estão presentes e filmam o momento.

Não ta fácil pra molecada de 15 anos, tão disputando as menininhas com os cabra véi da pm e de barba na cara pic.twitter.com/7WsubFaS5p — fúria jovem (@alvinegrow) October 7, 2023

Investigação

O policial envolvido no vídeo será investigado a informação foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco na manhã desta segunda-feira (9).

O vídeo com as imagens do momento em que a adolescente é surpreendida com o pedido de casamento viralizou nas redes sociais e várias críticas foram feitas ao PM, que é lotado no Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI).

Nota

“O comandante do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), o qual o policial militar é lotado, abriu um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), afim de apurar as circunstâncias do fato”.

