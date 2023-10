Gabriel Marti Cruz Rodrigues, filho do senador Randolfe Rodrigues, foi preso por suposto desacato à autoridade, em Macapá, capital do Amapá. O episódio aconteceu na madrugada deste sábado (7) durante ocorrência da Polícia Militar na Expofeira. A assessoria do parlamentar diz que o jovem é que teria sido alvo de agressões dos oficiais.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho do senador afirmou que a polícia não teria autoridade para fechar a sua boate, que funcionava no parque de exposições da feira.

“Nenhum policial de merda vai fechar minha boate, vocês não sabem com quem estão falando… A farda de vocês não serve nem de pano de chão na casa do meu cachorro”, teria afirmado Gabriel Rodrigues.

Os militares foram até a Expofeira encerrar uma festa que contava com a participação de Gabriel e alegam ter sido recebidos de forma truculenta pelos participantes do evento.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar do Amapá, o filho do senador teria resistido à prisão. Os militares destacam que Gabriel estava “extremamente alterado” durante toda a ação.

A defesa

A assessoria de Randolfe Rodrigues afirmou, de forma preliminar, que os militares chegaram até o evento de forma agressiva e ameaçaram Gabriel durante a ocorrência. O filho do senador está tomando as medidas cabíveis contra a guarnição responsável pela ação policial.

A assessoria do senador informou que vai se pronunciar oficialmente por meio de nota. O espaço segue aberto para atualizações.

A 52ª Expofeira do Amapá acontece em Macapá e conta com a participação de dezenas de artistas nacionais e locais. O evento ocorre no Parque de Exposições da Fazendinha.

Gabriel foi solto depois de pagar fiança de R$ 3,9 mil.

*Com informações do Metrópoles

