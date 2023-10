Casa Azul Amazônia pede doações para comemoração do Dia das Crianças, em Manaus

A instituição sem fins lucrativos atende mais de 400 crianças de todas as zonas da cidade

Manaus (AM) – Para a comemoração do dia das crianças de 300 beneficiários, a Casa Azul Amazônia está recebendo doações de alimentos, água, refrigerante, brinquedos e fundos para a compra de bolos, salgados e doces para serem distribuídos durante a festa que vai ocorrer na próxima quinta-feira, dia 12, das 10h às 16h, na sede da instituição, localizada na Rua Luzia Contente, 92, Conjunto Kissia, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

As doações dos itens para a festa podem ser feitas até o dia 11 (quarta-feira), na Casa Azul, no horário de funcionamento da instituição, das 8h às 17h ou por meio da chave Pix: CNPJ N° 21.929.495/0001-08. Segundo a presidente da instituição, Elaine Costa, a casa ainda precisa de muitas doações para poder realizar quase 6h de evento.

”Nossa equipe está preparando uma festa linda com diversas atividades para as crianças já cadastradas na casa, mas, para a festa ser um sucesso, precisamos das doações principalmente para a alimentação das crianças”, disse.

Para mais informações sobre a campanha de arrecadação e atendimentos na instituição é só entrar em contato por meio do WhatsApp (92) 98490-7536.

Sobre a Casa Azul

A Casa Azul Amazônia é uma Organização Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que nasceu por meio da Associação de Apoio Lar de Vitórias com o objetivo de atender crianças com deficiência em vulnerabilidade social.

A instituição abriu oficialmente as portas no dia 21 de agosto desse ano e oferta serviços de psicologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia, serviço social, arte e pintura para mais de 400 crianças de todas as zonas da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Doações de brinquedos para Casa Azul Amazônia podem ser feitas no Pátio Gourmet

Campanha arrecada brinquedos para mais de 300 beneficiários em Manaus

Promoção da “Semana do Cinema” é prorrogada até quarta-feira (11) na Cinépolis, em Manaus