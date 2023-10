Promoção da “Semana do Cinema” é prorrogada até quarta-feira (11) na Cinépolis, em Manaus

Manaus (AM) – Amantes do cinema e de uma boa promoção, há boas notícias. Até esta quarta-feira (11), o desconto de 50% nos ingressos, promovido durante a “Semana do Cinema”, estará valendo, na Cinépolis do Shopping Ponta Negra, em Manaus. Necessário consultar os filmes estarão sendo exibidos no período e garantir horas de lazer, no preço de: R$ 12. Link: https://www.cinepolis.com.br/programacao/manaus/29.html

O sucesso da promoção “Semana do Cinema” motivou a rede Cinépolis a estender a promoção que garante a metade do preço para todos os públicos.

Além da entrada com desconto para todos, para acompanhar a aventura escolhida na telona há também um combo no valor fixo de R$ 29,90 com dois refrigerantes 500 ml e uma pipoca média salgada.

Em caso de compra de ingresso online, a pessoa deve optar pela entrada com o desconto. Não será necessária a apresentação de nenhum comprovante para aproveitar o desconto especial. A promoção é válida para as salas convencionais da Cinépolis.

A programação do período inclui PAW Patrol: The Mighty Movie, The Equalizer 3, Som da Liberdade, Resistência, Os Mercenários, entre outros. Consulte a programação e horários de exibição.

*Com informações da assessoria

