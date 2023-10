Doações de brinquedos para Casa Azul Amazônia podem ser feitas no Pátio Gourmet

Manaus (AM) – A campanha solidária do Pátio Gourmet, pelo Dia das Crianças, chega à sua quarta edição, este ano, recebendo doações de brinquedos novos e usados – em bom estado – que serão entregues ao Projeto Casa Azul Amazônia, do Lar de Vitórias. A instituição atende 400 crianças e adolescentes com necessidades especiais – síndrome de Down, autismo, microcefalia, entre outras.

Os brinquedos podem ser doados em qualquer uma das três lojas do Pátio Gourmet – na avenida Djalma Batista; na rua Terezina, Adrianópolis; e na Via Láctea, conjunto Morada do Sol –, onde foram instalados pontos para recebimento.

“Bonecas, jogos, carrinhos e bichinhos de pelúcia, tudo é bem-vindo, para transformar essa data em um momento mágico e especial para as crianças que irão receber as doações”, ressalta a coordenadora de Marketing do Pátio Gourmet, Fabiana Cavalcante.

Além de presentear as crianças atendidas pelo projeto Casa Azul Amazônia e promover momentos de alegria para elas, a campanha também visa estimular a consciência coletiva e, por consequência, a solidariedade.

Casa Azul

A Casa Azul Amazônia é um projeto do Lar de Vitórias, instituição sem fins lucrativos que recebe crianças e adolescentes com necessidades especiais, oferecendo atendimento com profissionais da área de saúde, fisioterapeutas, pedagogos, psicólogos e assistentes sociais, com acompanhamento do paciente e da família. A mais recente conquista foi a inclusão da hidroterapia, na oferta de serviços.

A instituição funciona no bairro Dom Pedro, de segunda a sexta-feira. Além dos atendimentos, oferece café da manhã, lanche e almoço. A instituição funciona unicamente com recursos de doações, que podem ser feitas em dinheiro, ou em alimentos, roupas, material de higiene e limpeza, entrou outros itens.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empreendedores já se preparam para comemorar o Dia da Criança em Manaus

Campanha do Dia das Crianças sorteará videogames Playstation 5 em Manaus