Kayky Brito fala pela 1ª vez após ser acidente: ‘Viver é um milagre’

O ator Kayky Brito, 34, apareceu pela primeira vez em suas redes sociais após o acidente de carro que sofreu no dia 2 de setembro. Ele gravou um vídeo e postou em Instagram mostrando que está bem, agradecendo o socorro do motorista Diones Coelho da Silva e dos bombeiros que atenderam a ocorrência.

“Obrigado todos vocês, meus fãs que mandaram mensagem. Obrigado de coração, eu leio todas as mensagens. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida e que chamou os Bombeiros. Obrigado à minha família. Viver é um milagre. Tô aqui falando e andando até”, disse.

Kayky Brito postou vídeo e agradeceu ao motorista: "Ele salvou a minha vida" pic.twitter.com/4LbMdLSWm5 — Paula Sampaio Moreti (@GiuliMedrado) October 10, 2023

No vídeo, não há menção ao amigo Bruno de Luca, que estava com ele na hora do acidente, e a esposa Tamara Dalcanale. Segundo fontes ligadas ao jornalista Leo Dias Kayky e sua esposa estariam em processe de separação após o acidente. O clima entre Tamara e a família do ator não seria nada amistoso.

ACIDENTE

Kayky foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, após sair de um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade.

Ele sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano e estava internado desde então na UTI da unidade hospitalar localizada na zona sul do Rio. Ela já passava por um processo de reabilitação respiratória e motora.

Diones Silva, de 41 anos, o motorista de aplicativo que atropelou o ator comemorou a recuperação de Kayky comentando em seu post: “Como orei a Deus pra te ver assim”, a investigação sobre o caso foi arquivada constatando que Diones estava sóbrio e abaixo da velocidade permitida no momento da colisão o que retira do condutor a culpa pelo acidente.

KAYKY BRITO: Motorista envolvendo no acidente com Kayky Brito comemora a recuperação do ator: “Como orei a Deus pra te ver assim (…) quero muito poder te dar um abraço.” pic.twitter.com/ljEizvxWG4 — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 10, 2023

Leia mais

Kayky Brito recebe alta hospitalar 27 dias após atropelamento

Bruno De Luca não será indiciado por omissão de socorro em acidente de Kayky Brito; entenda

Vídeo de dentro do carro mostra atropelamento de Kayky Brito