Esposa de Kayky Brito celebra alta após acidente: “Dias de vitória!”

Após Kayky Brito ter alta médica nessa sexta-feira (29), sua esposa Tamara Dalcanale celebrou a volta do marido para casa. A moça usou as redes sociais para compartilhar algumas foto do casal. “Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória!”, escreveu na legenda.

“Foram 27 longos dias. Dias de angústia, de superação, mas principalmente, dias de vitória! Onde cada pequena conquista sua, se transformava em um enorme sucesso. O seu passo a passo, a luta de todo dia, e, o mais impressionante, a sua força!”, completou.

A cunhada de Sthefany Brito seguiu ressaltando que é muito grata: “Deus foi muito bom com você e te deu essa nova oportunidade de viver. Para você e, também, a nos, para podermos olhar a vida de um outro ângulo, dentro desse cenário”.

Ao final da mensagem publicada, ela lembrou: “Nossa batalha continua, com coragem e consciência de que juntos somos mais fortes”. Tamara está casada com Kayky desde 2020, após se conhecerem no carnaval. Em 2021 ficou grávida de Kael, primeiro filho do artista.

Primeira aparição em família

Sandra Brito, mãe de Kayky Brito, compartilhou os primeiros registros do ator após a alta médica. Acompanhada do marido, Joseph, da filha, a atriz Sthefany Brito, e do genro, Igor Raschkovscky, a matriarca fez questão de fazer uma foto para eternizar o momento especial. “Gratidão é pouco”, disse.

“Foram dias bem difíceis. Dias de muito choro, dias de muita tristeza, dias de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus. Ele me acalmava e me levantava. Implorava pra ele não soltar a mão do meu filho, e assim Ele fez”, disse em um longo desabafo no seu perfil do Instagram.

E aproveitou para retribuir todo apoio que recebeu: “Amo vocês! E acreditem: as orações e o carinho de vocês nos uniram cada vez mais nessa corrente de amor. Agradeço de coração. Demorei para postar porque queria estar no mesmo lugar que ajoelhei e implorei pela vida do meu filho. Estou aqui de joelhos”.

Kayky ficou internado por 27 dias, a maior parte deles na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), depois de ser atropelado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro.

